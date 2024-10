Silvero Pereira em 'O Maníaco do Parque': 'Tenho que defender o personagem'

O Maníaco do Parque é um dos criminosos mais conhecidos do Brasil e, agora, sua história ganha um filme ficcionalizado que estreia nesta sexta-feira (18), no Prime Video. Francisco de Assis Pereira foi preso em 1998 pelo estupro e morte de 11 mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. No longa, quem interpreta o assassino em série é Silvero Pereira, ator cearense com diversos sucessos no currículo, incluindo o icônico Lunga, de "Bacurau".

Para mim, foi um papel difícil de ser construído por ser um personagem real. Há uma responsabilidade nesta história também, porque eu, como ator, tenho que defender o personagem, não o Francisco. Silvero Pereira, em entrevista a Splash

O ator precisou buscar diferentes artifícios para construir de maneira técnica o vilão. Isso inclui, por exemplo, o olhar e feições que, mesmo antes do lançamento do filme, já chamavam a atenção em fotos de divulgação do filme pela semelhança com o assassino em série. "Não é uma construção emocional e nem pessoal com o Francisco. Fui descobrindo artimanhas para essa construção a partir do material dele. Fui assistindo a vídeos, a entrevistas e a uma série de coisas públicas sobre ele. Deste material, anotei circunstâncias, movimentos corporais, olhares, maneira de falar, mudança de entonação, e eu fui usando esses mecanismos."