'Manifestação só lá fora': Mostra de SP tem filmes de todos lados da guerra

O festival é político, tem que ser político. O medo da polêmica não pode existir.

Renata Almeida

"Gazan Tales", do palestino Mahmoud Nabil Ahmed; "Happy Holidays", do palestino Scandar Copti, "Israel Palestina na TV Sueca 1958-1989", do sueco Göran Olsson, "A Lista," da iraniana Hana Makhmalbaf, e "No Other Land" do israelense, Yuval Abraham, são destaques entre os títulos.

Entre os medalhões da edição, o vendedor da Palma de Ouro, em Cannes, "Anora", de San Baker, está na seleção oficial. Premiado com o Urso de Ouro de Berlim este ano, "Dahomey", de Mati Diop, também poderá ser assistido. Do Festival de Veneza, chegam os vencedores "Vermiglio", de Maura Delpero, e "O Brutalista", de Brady Corbet

Para a abertura, que acontece na Sala São Paulo, "Maria Callas", estrelada por Angelina Jolie, foi o título escolhido. Até o momento, a atriz é uma das favoritas para o Oscar 2025.

Entre as novidades, o evento realiza a Mostrinha. Este é uma programação focada em filmes infantis. O destaque fica com "Arca de Noé", com Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet no elenco de voz.