Ex de Andrew foi banida pela família real britânica após flagra íntimo

Sarah e Andrew estavam separados, mas ainda não haviam se divorciado. A separação foi anunciada em março daquele ano, com rumores de infidelidade já surgindo em torno do casal. Ainda assim, Fergie seguia convivendo com a família real e com Andrew. O divórcio só saiu oficialmente anos depois.

Sarah estava no Castelo de Balmoral, com a família real, quando as fotos foram divulgadas no tabloide Daily Mirror. Há várias versões de como a "descoberta" das fotos se deu: há quem diga que Philip entregou o jornal na mão de Fergie e disse algo como "graças a Deus isso não aconteceu comigo". Outra versão diz que Fergie desceu para tomar café da manhã e se deparou com a família com o jornal à mesa.

Em sua biografia, Sarah diz acreditar que o flagra foi arquitetado pelo Palácio para prejudicá-la no divórcio. "Minha suspeita é de que o Palácio estava de conluio com a imprensa e vazou detalhes da minha localização. A imprensa avisou a agência francesa de paparazzi e o acordo estava feito."

Após o incidente, Sarah passou a ser "detestada" pelo príncipe Philip, e por muito tempo foi "banida" da família real. Philip teria passado a "odiar" Fergie ainda mais após outro escândalo, em que ela foi flagrada tentando vender acesso ao príncipe Andrew a empresários. Além disso, Sarah passou apuros financeiros depois da separação, e Philip teria barrado qualquer tentativa do Palácio de ajudá-la.

O príncipe não aceitava dividir o mesmo ambiente que a ex-nora. Por isso, ela deixou de ser convidada para os eventos da família, inclusive o tradicional Natal em Sandringham. Ela voltou a visitar Balmoral em 2013, mas precisava deixar a propriedade antes de Philip chegar. Os dois só voltaram a se encontrar publicamente em 2018, no casamento da princesa Eugenie, filha de Fergie, e até foram fotografados perto um do outro no registro oficial —o que teria sido uma mera questão de protocolo.

O príncipe Andrew e sua ex-esposa, Sarah Ferguson, moram desde 2004 na Royal Lodge Imagem: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Ela voltou a participar do Natal da família pela primeira vez em 30 anos em 2023. Os convites para Fergie têm variado desde então, especialmente depois dos escândalos do príncipe Andrew, com quem ainda mora. Ela não foi convidada para os casamentos do príncipe Edward e Sophie e do príncipe William e Kate, nem para a coroação de Charles 3º. No entanto, foi convidada para o casamento de Harry e Meghan e para o funeral da rainha Elizabeth 2ª.