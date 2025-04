Meghan Markle relata experiência 'assustadora' com complicação pós-parto

Meghan Markle, 43, revelou que passou por uma situação complicada após dar à luz.

O que aconteceu

No primeiro episódio do podcast "Confessions of a Female Founder", Meghan disse que sofreu pré-eclâmpsia pós-parto. O episódio contou com a participação de Whitney Wolfe Hard, fundadora do aplicativo de relacionamentos Bumble.

A condição é caracterizada pelo surgimento de pressão arterial e crises convulsivas. Normalmente, ela acontece nos primeiros 7 a 10 dias após o parto, sendo mais comum em mulheres com mais de 35 anos.