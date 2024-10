Filha de Clint Eastwood é presa após briga com o namorado

Francesca Fisher-Eastwood, 31, filha do astro do cinema Clint Eastwood, 94, foi presa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A atriz foi detida após uma briga intensa com o namorado, Alexander Wraith. Ela, que é filha do cineasta com Frances Fisher, 72, teria agredido o rapaz e sido presa por violência doméstica na noite do último sábado (12).

Francesca estava passeando por Beverly Hills com Alexander em um carro quando uma discussão acalorada se iniciou. De acordo fontes do TMZ, o namorado, com quem ela está junto desde 2017, ligou para a polícia para denunciar a agressão e foi orientado a encontrar com policiais do bairro.