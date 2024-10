Além de cuspe no rosto: 3 vezes que Xuxa perdeu a paciência com fãs

Cerca de 35 anos depois, Xuxa pediu desculpas por ter ficado brava com o menino e assumiu sua "senhorice" com bom humor. "A SENHORA aqui pede desculpa... Agora, sim", brincou ela.

Pisão trocado

No Altas Horas, Xuxa confessou que chegou a pisar de propósito no pé de uma criança durante seu programa na Globo, após ser pisada primeiro. "Tem uma cena que os fãs não têm, mas que eu tenho gravada ainda na minha cabeça. Eu não tinha paquita na época, e aí as crianças vinham com aquelas botinhas pesadas e duras, que hoje não se usa mais... E aí tinha uma criança que era, nossa, pá-virada. Eu com o microfone, aí a criança [pisou] no meu dedo".

"E eu: 'não pisa no meu pé', e pum, pisei no pé dela também", continuou Xuxa, que admitiu falta de preparo profissional. "Eu me lembro que depois que fiz isso, falei: 'Gravaram eu pisando no pé da criança'... Mas é porque ela pisou no meu, e eu, em vez de fazer igual essas tias 'ah, meu amor, você pisou no pé da titia', respondi: 'Você pisou no meu pé'. E isso era horrível, ou seja, eu não era preparada para isso, eu batia boca com as crianças".