'Desceu do telhado': passo a passo do climão entre Bonner e Ilze Scamparini

O aparente desconforto da jornalista Ilze Scamparini ao lado de William Bonner, durante entrada ao vivo no Jornal Nacional (Globo), chamou a atenção dos telespectadores e gerou repercussão nas redes sociais. Os acontecimentos se desenrolaram durante o processo de escolha do sucessor do papa Francisco.

Primeiro dia

Bonner viajou para o Vaticano para cobrir o conclave, apresentando a edição de terça-feira do JN diretamente do local. Ao chamar uma reportagem de Ilze sobre os preparativos para a escolha do novo líder da Igreja Católica, o âncora a elogiou, afirmando que ela "conhece profundamente todas" as normas e rituais envolvendo o processo de escolha do novo papa.

Ainda na terça-feira, o apresentador fez uma brincadeira sobre a presença de Ilze: "O que eu sei, posso dizer agora, é que amanhã a Ilze Scamparini vai estar aqui comigo. Ela prometeu".