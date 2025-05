Lívian Aragão diz que foi escolha da irmã trabalhar como Uber: 'Ela gosta'

Lívian Aragão, 26, defendeu o direito da irmã Juliana, 48, trabalhar como motorista de aplicativo.

O que aconteceu

A atriz se manifestou sobre as críticas pelo fato de Juliana levar uma vida simples, apesar de o pai delas, Renato Aragão, 90, ser milionário. Durante participação no Vênus Podcast, Lívian afirmou que tem quatro irmãos, sendo um diretor de TV, um roteirista e um músico, além de Juliana, e afirmou que todos trabalham com o que gostam.