Bianca Rinaldi diz porque paquitas demoraram a expor 'abusos' de Marlene

Bianca Rinaldi rebateu as críticas de quem acusa as paquitas de fazerem "mimimi" após as ex-assistentes de palco de Xuxa denunciarem suposto comportamento abusivo de Marlene Mattos no documentário "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay.

O que aconteceu

Rinaldi disse que as paquitas não se posicionaram na ocasião em que os supostos abusos ocorreram porque naquela época esse tipo de comportamento era considerado normal. Durante participação no podcast Vem Pod Chegar, a atriz afirmou que "tiveram muitos bons momentos" vividos ao lado da ex-diretora de Xuxa, mas que isso não apaga a forma como elas foram tratadas nos bastidores.