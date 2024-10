'Muito maluco': com Regina Casé, programa 'Tô Nessa' terá plateia invertida

Mirinda é uma mãe que não usa um avental todo sujo de ovo, odeia cozinhar, passar, limpar o chão e cuidar de criança. É super criativa. Cada semana, ela arruma uma solução para pagar boletos. É uma mulher que vive em função do boleto da semana, entendeu? Regina Casé

Elenco completo de 'Tô Nessa': (Ju Amaral), Darley (Dan Mendes), Mari (Luana Martau), Mirinda (Regina Casé), Ina (Heslaine Vieira), Nana (Valentina Bandeira), Shunji (Pedro Ogata) e Belinha (Heleninha Repertório). Imagem: Estevam Avellar/Globo

A série foi construída dessa maneira a partir da observação do censo do IBGE, segundo o qual mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, explica Jorge Furtado, idealizador e roteirista da série ao lado de Casé. Ele conta também que produzir para o horário dominical foi uma encomenda da Globo. "É legal a Globo retomar o humor nessa faixa para acabar a semana com o astral bom".

Pensei numa família só com mulheres e falei com a Regina porque ela é perfeita pra fazer essa mãe. Ela já estava com um outro projeto, mas que tinha esse conceito do 'Tô Nessa', que também é uma novidade econômica. Antes, as pessoas faziam carreira e trabalhavam a vida inteira na mesma empresa. Hoje, as pessoas mudam de profissão e de job a vida inteira. A Regina é uma repórter da vida real. Ela encontrou uma pessoa que estava trabalhando com cílios, mas a Regina falou: 'Você não trabalhava com bolo de pote?' E a mulher respondeu: 'Agora, estou nessa'... A Mirinda tem empresa de crédito consignado, passeia com cachorros. E tudo dura um episódio. Jorge Furtado

A grande novidade do seriado é ter a plateia inserida no meio do cenário —e não em formato de teatro como em outros projetos como o "Vai Que Cola". A ideia partiu do diretor artístico Fabricio Mamberti. "Pensei em fazer algo diferente e fui dormir. Às 3h, acordei: 'caramba, é uma arena invertida, é o público no centro, cerca de 360º pelo cenário'. Virou um desafio. É imersivo. A plateia gira a cadeira e está em todos os ambientes... Mais proximidade do público com elenco e vice-versa".

O programa também tem uma banda ao vivo, a Manda um Pix, liderada pelo cantor Feyjão, amadrinhado por Regina Casé. Ju Amaral e Dan Mendes, que estreiam na TV, foram indicações de Regina Casé à Globo.