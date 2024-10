Barba, malhação: as mudanças de Paulo Mendes para Tomás de 'Mania de Você'

O rebelde Tomás de 'Mania de Você'

Na atual novela das nove, Paulo Mendes vive Tomás. O jovem de estilo alternativo é filho de Ísis (Mariana Ximenes), com quem tem uma relação conflituosa. Desde sempre, foi mais ligado à avó Berta (Eliane Giardini). "Existe uma relação muito forte do Tomás com a Berta. Não foi muito mostrado isso, mas existe essa relação. Ele ama muito a avó, e a mãe nunca esteve com ele ali. Então, sempre quem deu mais atenção para ele foi a avó. E isso é uma coisa criada fora de tela, mas existe. Ela sempre esteve ali com ele, mas ela também é uma pessoa que trabalha muito, é bilionária, dona de empresa... Está sempre com muita coisa para fazer, sempre de um lado para o outro".

Tido como herdeiro dos negócios da família, Tomás tornou-se revoltado contra o sistema. "É um personagem que é bem complexo. Existe uma rebeldia e uma vontade de sempre estar fora da curva da família dele, dessa riqueza, mas é impossível você sair disso. Então, tem essa dificuldade de sair desse local do privilégio, de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar ver isso. Ele sempre tenta ver o outro lado, então acaba que ele cresce tendo um coração bom, um coração aberto e talvez até uma certa ingenuidade que ainda não deu para ver, mas ao longo da novela as coisas serão mostradas e serão vistas. No momento, ele é só um menino rebelde".

No começo da história, o personagem namora a vizinha, Bruna (Duda Batsow), mas vai se apaixonar por Evelyn (Gi Fernandes). "O Tomás e a Evelyn se apaixonam. E criam essa conexão, esse laço, que realmente é um amor bonito [...] A gente está criando essa doçura desse personagem, esse amor, essa ingenuidade que eu falei, vem muito do acreditar em você querer o bem das pessoas que estão do seu lado. Mesmo que ele tenha essa rebeldia contra a família, contra o dinheiro, contra a empresa, ele ainda ama aquelas pessoas, ele vive com aquelas pessoas, ele convive com elas e quer o bem de todo mundo. É um personagem de quem você pode esperar muito amor. Pode esperar muito amor desse casal também".

Contracenando com duas veteranas das novelas, Eliane Giardini e Mariana Ximenes, o jovem ator diz que está aprendendo por osmose. "A gente está lá quase todos os dias gravando junto, ao longo da semana praticamente batemos ponto em casa e voltamos. Então criamos essa conexão. Desde a preparação que tive com a Mariana e a Eliane, sempre fico muito quieto no começo e observo muito, passo a observar e a ouvir muito o que elas estão falando na preparação, como elas dão no texto, e a experiência também de trabalhar em novela".