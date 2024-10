Morre humorista Ary Toledo, aos 87 anos

Morreu neste sábado (12) o humorista Ary Toledo, aos 87 anos, em São Paulo. A informação foi publicada no Instagram do artista. Ele estava internado desde o dia 2 de outubro no Hospital Sírio-Libanês em decorrência de pneumonia, informou a instituição.

O velório acontecerá às 14h em São Caetano do Sul, São Paulo. "Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre", diz o texto. O humorista será cremado.

Nas redes sociais, diversos famosos e amigos de Ary lamentaram. "Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito", afirmou o jornalista do SBT Darlisson Dutra.