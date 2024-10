Ary Toledo desmaiou de fome no início da carreira: 'Sem dinheiro'

O humorista contou com a ajuda de colegas de elenco. "No intervalo, cuidaram de mim, me deram comida, um sanduíche". Ele se sentiu melhor depois do apoio, e terminou sua parte na peça.

O velório de Ary acontecerá às 14h em São Caetano do Sul, São Paulo. "Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre", diz o texto sobre sua morte. O humorista será cremado.