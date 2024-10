Influenciadora tem conta bancária barrada por ser 'bonita demais'

A situação levanta questionamentos sobre os sistemas de reconhecimento facial e as implicações que podem impactar aos usuários. Eduarda teme que tenha dificuldades de entrar no app do banco com reconhecimento facial. "Pode acontecer mais vezes, é complicado".

Eduarda recusa o título de 'bonita demais'. Ela ainda conta que já sofreu bullying por sua aparência. "Sempre era excluída por ser bonita e chamar a atenção. Acho que muita gente se sente ameaçada ou diminuída. Fico triste porque não quero competição com ninguém".