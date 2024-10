Cuspida em juiz e dívida de aluguel: relembre as polêmicas de Zé Love

Ele foi suspenso por 380 dias. A advogada do Brasiliense, Deborah Stockler, negou os incidentes durante julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. "No vídeo não aparece nenhum cuspe do Zé Love, nenhum chute. A Polícia Militar, inclusive, estava fazendo a proteção e não teria como o atleta encostar no árbitro. Não tinha como chegar e dar um chute", disse.

Dívida de R$ 243 mil com idosa

A penhora dos prêmios de A Fazenda é referente a uma dívida de aluguel. Em 2016, uma viúva arrendou a Zé Love uma propriedade rural em Promissão (interior de SP) para exploração agropecuária. O contrato era válido por dez anos, mas foi desfeito em 2019.

Ele não pagou os aluguéis entre 2017 e 2019. A dívida de R$ 243 mil corresponde aos aluguéis acrescidos de juros, correção monetária e multas.

Representantes do peão se recusaram a comentar o tema. Procurada por Rogério Gentile, colunista do UOL, a assessoria de imprensa do ex-atleta disse não haver "nenhuma penhora, não existe dívida mais, isso é antigo e sem fundamento".