Ex-chiquitita lamenta assassinato dos tios, mortos a facadas

Renata Del Bianco, 39, conhecida como a ex-chiquitita Vivi da década de 1990, lamentou a morte dos tios, Luiz Geraldo Duarte Ignez, 80, e Cacilda Vetoraci Duarte, 77.

O que aconteceu

Os dois foram mortos a facadas nesta terça-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. "Passando para agradecer as mensagens de conforto nesse momento difícil. Meu coração está em Cachoeiro de Itapemirim. Meus pais foram para lá e eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho e os animais".

A atriz, que mora em São Paulo, é mãe de Aurora, 6, e Arthur, de 2 meses. A vítima Cacilda é irmã da mãe de Renata. Os idosos assassinados eram sogros do prefeito da cidade e donos do Hotel Duarte há mais de 30 anos. O casal foi morto dentro do estabelecimento, onde também moravam.