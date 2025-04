Pai de Andressa Suita aumenta rumores de gravidez da filha: 'Vovô do ano'

Andressa Suita, 37, compartilhou um registro no Instagram que acendeu rumores de que estaria esperando seu terceiro filho com o cantor Gusttavo Lima, 35. Os boatos ganharam força após uma atitude do pai da influenciadora nas redes sociais.

O que aconteceu

Foto de Andressa com as mãos na barriga iniciaram os rumores. Em uma pose ao lado da família, o gesto da influenciadora chamou a atenção dos fãs. A irmã da influenciadora, Luara Suita, também estava com as mãos na barriga da esposa de Gusttavo Lima, o que aumentou ainda mais as suspeitas.

Seguidores comentaram entusiasmados. "Desde fevereiro estou dizendo que ela está grávida, deve estar de uns três meses", comentou uma internauta. "Essas mãozinhas aí entregaram tudo", apontou outra fã nos comentários.