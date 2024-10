Dieguinho: Peões dão enredo perfeito de vítima para Sacha na Fazenda

Cada vez mais perseguido por seus colegas de confinamento, Sacha Bali reescreve seu enredo em A Fazenda 16 (Record).

O ator chega a despertar pena pela forma como tem sido excluído, avalia Kerline. Os peões dão o "enredo perfeito" de vítima para Sacha no reality, completa Dieguinho.

O comentarista afirma que o peão será "moído" na formação da roça desta terça-feira (8), mas ainda pode adotar um enredo de vítima, como tentou fazer no início do reality. "Se ele souber trabalhar bem com essa narrativa, pode sair beneficiado caso não vença a prova ou seja vetado de fazê-la".