Yas: Leonardo se arrepende, mas pensamento escravocrata ainda é comum

Leonardo se pronunciou após entrar em "lista suja" do trabalho análogo à escravidão, lamentando ter sua fazenda envolvida em uma situação gerida por outra pessoa.

Yas Fiorelo afirma que Leonardo pode realmente ser inocente no caso e não ter envolvimento algum com a vítima do trabalho escravo, mas que o pensamento sobre pessoas poderem trabalhar "pelo mínimo" ainda é muito comum. "Há empregados que são tratados como a escória da sociedade, e isso é fruto da escravidão. É o 'quartinho da empregada', o 'é quase da família', colocar seis pessoas em um cômodo minúsculo...", analisa.