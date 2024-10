'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 7 a 12/10

Mavi descobre que Luma já sabe que ele é o dono do resort. Rudá pede a Luma que considere a possibilidade de Viola não ser cúmplice de Mavi. Luma não cede à chantagem de Mavi. Bruna atualiza Diana sobre o namoro com Tomás. Para contratar Mércia como sua governanta, Mavi exige que a mãe convença Luma a aceitar sua proposta e que peça perdão a Viola. Mércia pede desculpas a Viola. Luma chega à casa de Viola e se depara com Mavi e Mércia.

Sexta-feira, 11 de outubro

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.

Sábado, 12 de outubro

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.