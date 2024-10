'Volta por Cima': Adanilo exalta representação indígena e poder das novelas

Eu entendo o que as pessoas querem dizer quando acham que uma novela pode ser menor, porque, às vezes, dependendo do assunto, uma novela precisa ter um tom, um cunho muito mais popular e dialogar com diversas classes, diversas origens, mas isso não diminui nada. Eu não acho que uma novela é menor por isso, jamais. Não tem nada a ver. Adanilo

Representatividade

Nascido em Manaus, Adanilo pediu para Claudia Souto, autora de "Volta por Cima", para que seu personagem fosse amazonense. "O textos continuam falando a mesma coisa, mas às vezes entra alguma coisa, uma gíria nossa, um comportamento, uma farinha, por exemplo, tem um almoço dentro da empresa, de repente eu levo a minha farinha e já coloco aqui. Ele usa uma camisa de um time lá do Amazonas. São detalhes que eu acho que vai ser muito legal para as pessoas do Amazonas [...] E a proposta veio na verdade quase que naturalmente. Eu não tinha programado muito. Eu cheguei no primeiro dia de gravação, ensaiando ali com o Fabrício [Boliveira]. Chegou a hora de rodar. Eu fiz uma cena e veio uma gíria manauara".

Adanilo avalia que apesar de já haver algumas pessoas ocupando esse papel, a representação de pessoas indígenas ainda pode melhorar. "Zahy Tentehar, uma mulher indígena, é a ganhadora do prêmio de Melhor Atriz, do Prêmio Shell de Teatro, então, eu acho que está melhorando, óbvio, vou pedir para melhorar sempre, porque tem uma disparidade ainda, em números mesmo. É importante que autoras, como a Claudia Souto, e a direção artística do André Câmara, por exemplo, estejam atentos e olhem para isso, mas que outras pessoas também olhem".

Um dos desejos de Adanilo é ver uma pessoa indígena em papel importante, e não necessariamente ligado à raça, na novela das nove. "Uma das bandeiras, eu sinto, minha e dos meus amigos, atores e atrizes indígenas, é essa. Hoje, a gente luta para desestigmatizar a nossa imagem, para que não nos associem sempre a uma ideia única de pessoas originárias, que é uma falácia, uma mentira. Sempre fomos muito diversos, sempre tivemos vários tipos de cultura dentro do nosso território, e hoje lutamos para ver pessoas indígenas fazendo um empresário da novela das nove".