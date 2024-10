Sacha se defende sobre relação com Larissa: 'Sempre fui verdadeiro'

Na formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha se defendeu após receber acusações de que iludiu Larissa durante o relacionamento deles.

O que aconteceu

Após receber votos sobre isso, Sacha se defendeu. "A Larissa desde o primeiro dia demonstrou interesse em mim. Fiquei assustado sobre isso porque entrei aqui sem buscar relacionamento. Fui muito sincero sobre isso, expliquei isso pra ela, pedi pra ela parar de fazer brincadeiras. Ela parou de fazer, a gente começou a se aproximar."