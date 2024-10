Adriane Galisteu atualiza estado de saúde de Raquel Brito para peões

Adriane Galisteu conversou com os peões sobre o estado de saúde de Raquel Brito, que deixou A Fazenda 16 (Record) por recomendações médicas.

O que aconteceu

Durante a formação da terceira roça, a apresentadora comentou com os peões. "Raquel está bem, continua sendo cuidada pela nossa equipe médica. Tá sendo super bem tratada e assistindo vocês agora."