Júlia indica Zé Love para a terceira roça de A Fazenda 16

Fazendeira da semana, Júlia indicou Zé Love para o primeiro banquinho da terceira roça de A Fazenda 16 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Júlia iniciou a formação da roça indicando o peão. "Todo mundo viu que foi uma semana muito conturbada. Meu voto flutuou bastante essa semana e a escolha foi apertada. O critério que escolhi foi sobre trato dos animais e convivência na casa. Sou responsável pelas minhas atitudes, meus atos e minhas falas e às vezes respinga coisas na gente que a gente não sabe."