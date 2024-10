Sacha detona Gizelly em A Fazenda 16: 'Já julgou que o Brasil me odeia'

Cauê argumentou que foi falar com o peão que talvez não jogue por ele por suas próprias ideias.

Gui declarou ter entendido o que Sacha quis dizer. "Mas o que Sacha tá falando é que a Gizelly fez a movimentação. Mas o que a gente tá fazendo aqui seria o mais honrado da gente fazer. Eu sou um menino de 21 e o Cauê é um menino de 26, e acho que seria uma das coisas mais legais e mais nobres da gente fazer, que era chegar em você e deixar às claras."

Sacha ainda indicou pontos que acredita que possa ter contribuído para a saída de Larissa além de seu envolvimento com ela. "A postura de opressor, e não quero colocar ninguém nesse papel, de colocar o dedo na cara de uma pessoa e xingar, como a Larissa fez com a Babi no dia da votação da Roça que ela foi cuidar dos animais... Isso é o tipo de coisa que tira a pessoa do jogo."

