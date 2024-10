Equipe médica e maca: como Raquel Brito foi socorrida em A Fazenda 16

A edição ao vivo de A Fazenda 16 (Record) mostrou, nesta segunda-feira (7), a 3ª Prova de Fogo, na qual Raquel passou mal. Mais cedo, foi anunciado que ela está fora da competição.

Raquel passa mal

Raquel fazia dupla com Suelen e estava ajudando a amiga a levar um tambor quando aparentou sentir falta de ar.