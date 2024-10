A Fazenda 16: Mãe de Raquel conta que chegou em SP e diz que caiu em trote

Ela disse ainda ter recebido trotes com falsas informações sobre o estado de saúde da filha. "Quanto a questão de entubação,[pessoas] passando trote, dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada. Pessoas que diante da sua dor ainda querem pisar."

Ela prometeu atualizar os seguidores com informações. "Assim que eu tiver com a Raquel faço questão de mostrar pra vocês, que realmente se importam com a família Brito e não pra aqueles que querem tripudiar sobre minha dor."

Raquel passou mal durante prova

O time de Raquel publicou atualizações nas redes sociais. O documento, assinado pelo coordenador médico do reality show rural, diz que "a participante Raquel Brito de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica".

Segundo o relatório, a ex-peoa segue internada. "Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento".

Raquel passou mal durante a 3ª Prova de Fogo do programa. Ela recebeu atendimento no local e, por recomendações médicas, não faz mais parte do elenco do reality.