Mãe de Diddy se pronuncia sobre polêmicas: 'ele não é um monstro que dizem'

Janice Combs, mãe de Sean Combs, também conhecido como Diddy, se pronunciou sobre as recentes polêmicas. Ele está nos holofotes nas últimas semanas após ter sido preso, acusado de violência e exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas. Com a repercussão, as "festas do branco", promovidas por ele entre os anos 1990 e 2000, foram lembradas.

Ela diz que o filho não é um "monstro" e acredita que Diddy tenha sido julgaldo por uma "narrativa criada a partir de mentiras". A declaração foi feita por meio de sua advogada, Natalie Figger, ao Local 10 News.

A mãe lamenta o que chamou de "linchamento público" do cantor. Ela ainda diz que Diddy não teve a oportunidade de provar sua inocência, e que vê-lo passar por isso é "insuportável demais para expressar em palavras".