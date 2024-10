'Pessoas estavam peladas': famosos contam bastidores das festas de Diddy

Astro disse durante participação no programa Hot Ones, em 2019, que tem "muitas histórias", mas não poderia contar os detalhes. À época, ele chegou a ensaiar que contaria uma delas, mas desistiu: "Essa também não consigo contar… Na verdade, histórias de festas do Diddy são uma memória estranha."

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian fez revelações de bastidores de festas Imagem: Reprodução/Instagram

Socialite esteve em uma das festas organizadas pelo famoso. Ela contou detalhes do evento durante um dos episódios do reality show Keeping Up With the Kardashians (2014). "Nesta festa, acho que metade das pessoas estavam peladas", contou para a irmã Kourtney.

Usher