Linha direta para vítimas de Diddy recebeu 12 mil denúncias em um único dia

A linha exclusiva para denúncias contra Sean 'Diddy' Combs, 54, vem batendo recordes de contatos desde que foi criada pelo advogado Tony Buzbee, um dos principais responsáveis por apurar os supostos crimes cometidos pelo rapper.

O que aconteceu

Entre terça (1º) e quarta-feira (2), foram recebidas 12 mil chamadas em um espaço de 24 horas, segundo o advogado. O recorde aconteceu depois de uma coletiva de imprensa realizada por Buzbee, na qual ele destacou a existência do canal.

Nos primeiros dez dias de criação da linha, 3,2 mil chamadas haviam sido computadas. "Nossa responsabilidade é examinar cada ligação e assegurar que estamos identificando as vítimas e testemunhas, além de coletar evidências", afirmou o advogado, que conta com uma equipe de cerca de cem pessoas para receber e apurar as denúncias.