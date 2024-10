Onze de 'Stranger Things' se casou: como está o resto do elenco mirim?

É publicamente gay desde o início de 2023. "Acho que sou mais semelhante a Will [Byers] do que eu pensava", brincou em um vídeo do TikTok, fazendo uma comparação com o personagem de "Stranger Things".

Causou polêmica ao defender o sionismo. Com ascendência judia, ele apareceu com adesivos que diziam "sionismo é sexy". Fãs que consideraram a fala preconceituosa ameaçaram boicotar a série, e Noah gravou um vídeo se desculpando.

Em junho, foi expulso de um bar em Nova York. Segundo o Page Six, ele insistiu que as pessoas tomassem doses de tequila com ele (mesmo sem ter idade para beber nos EUA) e acabou sendo retirado do local.

Caleb McLaughlin (Lucas)

Caleb McLaughlin Imagem: Reprodução/Instagram/@calebmclaughlin

Mais velho do grupo, Caleb completa 23 anos no próximo dia 13. Suas atuações mais recentes foram em "A Libertação" (Netflix) e "O Livro de Clarence" (Prime Video).