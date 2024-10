Luiza Possi manda áudio por engano para Daniel: 'Privada entupiu'

A cantora chega a falar que seu vaso sanitário está entupido e pede ajuda. "Outra coisa, a luz do meu banheiro quebrou, a privada entupiu, e a gente não sabe", diz ela na gravação.

Daniel reagiu ao engano com bom humor e falou sobre os perrengues da colega. "O maior problema é a privada", escreveu o músico em resposta, com vários emojis de risada, de sofrimento, além de uma figurinha. "Meu Deus, que horror", concluiu Luiza sobre a confusão.

Nos comentários do post, seguidores também se divertiram com a história. "Daniel cantor nunca erra, o problema é a privada mesmo", escreveu um perfil. Outro brincou com a música do cantor: "Eu me amarrei, eu me amarrei na sua construção".