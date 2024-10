Bárbara: 'A Fazenda ainda precisa de uma história mais forte'

No Central Splash de sexta-feira (4), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram os possíveis vencedores de A Fazenda. Com os embates nos primeiros dias, Zé Love e seus aliados logo ganharam um favoritismo do público.

O colunista lembra que em A Fazenda 15, Rachel Sheherezade entrou como uma das favoritas do público, mas com sua expulsão do programa, outros nomes apareceram. Com a saída da jornalista, a coroa de favorita foi passada para Jaque Grohalski, que venceu o reality rural. "Então acho que o favoritismo inicial é realmente muito relevante."

Porém, ele também argumenta que, por mais que o público goste muito do Zé Love, Babi Muniz e alguns aliados, ainda não está definido como foi o caso de Davi e Rachel, que já entraram abraçados pelo público.