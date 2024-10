Larissa reclama por 'roça de plantas' e revela ranço por peoa: 'Baixa'

Eliminada nesta sexta-feira (3), Larissa revelou sua torcida em A Fazenda 16 (Record) e indicou quem deve deixar o reality na próxima semana.

O que aconteceu

Larissa Tomásia revelou não saber os motivos pelos quais foi eliminada em bate-papo com Lucas Selfie, na Cabine de Descompressão. "De verdade, eu estou procurando entender onde que eu errei, porque eu vivi coisas muito intensas ali", revela. "Eu não sei qual foi o ponto. Talvez tenha sido quando eu errei com a Júlia ou quando eu briguei com a Babi ou com o Zé Love também", completou .

Larissa também disse que foi "dolorido" ser a menos votada na berlinda com Fernando Presto e Juninho Bill.