Chico: 'Eliminação de Larissa foi a primeira derrota de Davi em realities'

No Central Splash desta sexta-feira (04), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a saída de Larissa de A Fazenda 16 (Record). A ex-BBB teve o apoio de Davi Brito fora do reality, que pediu mutirão de seus seguidores para votarem nela.

"Foi o primeiro paredão que Davi perdeu desde que começou a participar de realities shows. O Davi perdeu", avalia Chico. Bárbara responde que derrota era previsível. Ela reflete: