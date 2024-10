Sakamoto: Voz do patrão, Cid começou na ditadura e leu resposta de Brizola

A voz inconfundível de Cid Moreira era capaz de transformar o texto mais simples em uma obra poética, comentou o colunista Josias de Souza.

É preciso fazer uma distinção muito importante entre o Cid Moreira e o personagem que ele representava. Ele não era o apresentador do jornal; fingia apresentar um jornal que lhe era entregue pronto.

Há um antes do Cid e um depois do Cid. Essa fórmula se mostrou vencida e aí foi muito interessante: ele foi ler texto da Bíblia, fazia a voz do [quadro do] Mister M no Fantástico... Foi para uma área do entretenimento que marcou muito nitidamente a transição. Com a voz dele, qualquer bula de remédio ganha uma tonalidade lírica.

Era uma voz impressionantemente potente, que foi usada para a transmissão de notícias. Essa era acabou. A própria Globo sentiu a necessidade de se modernizar. Junto com o Cid Moreira, foi também o Sérgio Chapelin. Isso marcou a mudança do formato: sai o leitor de notícia e entra o jornalista, que também participa da edição. Josias de Souza, colunista do UOL

