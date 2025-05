Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2 a 17/5

Odete registra o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso. Celina e Afonso percebem que Odete flerta com o garçom que foi contratado para o jantar na casa de Solange. Solange se sente insultada por Odete. Solange se surpreende com a reação de Afonso ao saber da tentativa de suborno de sua mãe. Maria de Fátima comemora com César a briga entre Solange e Odete. Heleninha revela a Ivan que voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele. Bartolomeu avisa a Eunice que foi demitido. Fátima questiona Raquel quando a mãe lhe entrega um envelope de dinheiro dizendo que é pagamento do seguro de Rubinho.

Quarta-feira, 7 de maio

Maria de Fátima comenta com César sua suspeita de que Rubinho possa ter roubado dinheiro de Marco Aurélio. Fernanda aconselha a mãe a contar a Bartolomeu que será modelo de uma campanha. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com Heleninha. Poliana diz a Raquel que Maria de Fátima o procurou. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar Raquel. Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Celina diz a Odete que Heleninha não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan. Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.

Quinta-feira, 8 de maio

Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa. Raquel enfrenta Odete, e diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes quando a viu. Tiago fica preocupado com o sumiço da mãe. Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento. Odete incentiva Heleninha a não desistir de Ivan. Fernanda aceita jantar na casa de André. Raquel aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha. Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel.

Sexta-feira, 9 de maio