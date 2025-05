Power Couple 7: Ana e Antony perdem DR falsa e estão na próxima votação

Foram indicados para a disputa Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego e Talira e Rafa Pessina.

Ana Paula e Antony perderam e foram os menos votados na DR, com 27,47%. Com isso, eles estão diretamente na 2ª DR do programa, que será formada na próxima semana, e não poderão participar das provas da semana.

Fora da provas e confirmados na DR da próxima semana: Ana Paula e Antony foram os menos votados pelo público #VotaçãoPower pic.twitter.com/1KCnm7At9j -- Power Couple Brasil (@powercouple) May 2, 2025