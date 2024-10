'O melhor profissional com quem trabalhei', diz Chapelin sobre Cid Moreira

Sérgio Chapelin homenageou Cid Moreira, seu colega de bancada no "Jornal Nacional" que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos.

Ele relembrou as quase duas décadas de convivência com Cid. "A minha parceria com o Cid foi longa, quase 20 anos no Jornal Nacional. O que eu tenho para dizer a respeito dele é que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei", disse em vídeo enviado ao "Encontro".