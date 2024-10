Yuri e Zé Love trocam ofensas em A Fazenda 16: 'Jogador falido'

Zé Love seguiu provocando. "Você não vai voltar, não."

Os dois se afastaram e, do sofá, Zé Love seguiu provocando o peão. "Esse coitado só tira a roupa pra dançar!"

Yuri rebateu o rival. "Oh jogador falido! Jogador falido falando de mim! Quem é Zé Love no banco da praça? Ganhou tanto dinheiro jogando e veio pra Fazenda ganhar dinheiro. Tem 38 anos com cara de 50."

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar o Fazendeiro? Fernando Antonio Chahestian/RECORD Júlia Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD

