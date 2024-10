Grávida e com câncer, Isabel Veloso, ganha declaração do marido

Isabel Veloso, 18, que está grávida de quatro meses do primeiro filho, com o marido, Lucas Borbas, que se chamará Arthur, ganhou uma declaração do influenciador.

O que aconteceu

Lucas publicou uma foto em que aparece ao lado da esposa. Ele elogiou a jovem pela coragem de passar pela gravidez ao mesmo tempo, pelo tratamento paliativo do câncer. "Essa experiência é inexplicável! Saber que vou ser pai é algo incrível. Estou ansioso pela sua chegada, meu amor. Isabel, obrigado por ser essa mulher incrível e corajosa, te amo até a eternidade".

A influenciadora, logo, se derreteu pela homenagem. "Eu te amo. Nosso bebê vai ter um pai incrível".