Vai rachar? Grupão da Fazenda expõe conflitos: 'Não tá confortável, sai'

Suelen também tentou resolver suas pendências com Cauê, com quem brigou horas antes. "O meu jeito é sempre indagado de uma forma agressiva. Sempre. Independente do que aconteça. Você chegou na quinta, eu tô falando desde a primeira semana, de coisas que vem acontecendo. Eu nunca dei o pé no peito de ninguém gratuitamente", disse. "Eu fiquei muito puta e estressada porque estava sendo acusada de coisas que não dizem respeito a mim. "

Ela deu o exemplo das atitudes de Luana. "Eu acho a Luana às vezes assim, ela dá umas patadas que não tem necessidade, ninguém foi com os pés no peito dela. Mas eu jamais iria expor ela na frente de todo mundo", disse, em frente à peoa e aos demais integrantes do grupo.

Eu venho escutando coisas durante a semana inteira, e eu estou quieta e vou continuar quieta, porque não tô me sentindo protegida aqui por ninguém. Eu sinto que as pessoas agem por conveniência quando é o momento para elas Suelen

Sacha propôs um pacto para que eles não se apontassem mais em dinâmicas, mas apenas Júlia, Gizelly, Yuri e Gui concordaram. "Caso a maioria concorde, isso fica estabelecido. Quem não tiver confortável em não jogar dessa forma no grupo, sai do grupo, mano. Porque senão ninguém aqui vai se sentir protegido e o grupo vai romper. "