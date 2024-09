A Fazenda: Suelen e Cauê discutem após apontamentos: 'Sei ser subterrânea'

Suelen e Cauê discutiram na noite deste domingo (29) em A Fazenda 16 (Record), após a dinâmica de apontamentos.

O que aconteceu

Na cozinha, os dois discutiram por conta das reações "sem paciência" de Suelen em episódios dentro do reality. Cauê disse que ela poderia "ouvir mais pessoas" antes de falar. "As pessoas não me conhecem aqui dentro", disse a peoa.

Suelen disse que Cauê estava se metendo em um assunto entre ela e Júlia. "Sempre falei para todo mundo, eu sou assim mesmo", afirmou a peoa.