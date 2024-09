Cigarreira de prata e cadarço passado: os 'pequenos' luxos da família real

Eles têm mais de uma cópia de livro em cada cômodo, marcados pelos lacaios na página correta. Assim, eles podem retomar a leitura onde quiserem, de onde pararam, sem precisar buscar o livro em outro lugar. As livrarias também costumam enviar as obras novinhas em folha antes do lançamento para a família real.

Os cadarços devem ser passados a ferro a cada vez que os membros da família real tiram os sapatos. Os funcionários também recebem ordens específicas de como amarrar os sapatos de cada membro da realeza, já que cada um prefere de um jeito.

As roupas de Charles e Camilla jamais podem ser lavadas na máquina de lavar. As cuecas de seda de Charles são lavadas à mão por uma funcionária assim que são trocadas, por exemplo.

Há também uma lista completa das roupas que foram usadas em cada aparição. Assim, evita-se que roupas sejam repetidas nos mesmos lugares.

A rainha Camilla só vai ao médico quando precisa fazer algo mais complexo, como uma cirurgia. Geralmente, médicos, dentistas e enfermeiros vão até ela, onde quer que ela esteja.

Há boatos de que o príncipe Edward despediu um mordomo porque precisou abrir a porta do carro sozinho. Esse rumor nunca foi confirmado, mas diz-se também que seu motorista deve olhar pra frente sempre, mesmo com o carro parado. Enquanto isso, a princesa Anne odeia que outras pessoas dirijam quando está no carro e não deixa nem o marido ficar atrás do volante.