Saiba motivo de Elizabeth 2ª ter negado título a Kate Middleton: 'Plebeia'

Kate Middleton, 42, atualmente, é um dos grandes nomes da monarquia britânica.

O que aconteceu

A popularidade da princesa de Gales é maior do que a do marido, Príncipe William 42. Além disso, ela ainda consegue ser mais aclamada que o do sogro, atual ocupante do trono do Reino Unido, Charles 3º.

Mas, nem sempre foi assim. Um pedido do seu então noivo por um título específico para ela teria sido negado pela Rainha Elizabeth 2ª (1926-2022). Isso aconteceu em 2011, pouco antes daquele que foi chamado de "casamento do milênio", evento assistido por mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo todo.