Rei Charles já é mais rico que rainha Elizabeth, diz jornal; veja projeção

O rei Charles 3º já tem uma fortuna maior do que a que sua mãe, a rainha Elizabeth, tinha antes de morrer em 2022.

O que aconteceu

A fortuna do rei britânico em 2024 é de R$ 3,9 bilhões, fazendo do rei Charles a 258ª pessoa mais rica do Reino Unido. As informações são da lista do Sunday Times de 2024, que traz as 350 pessoas mais ricas do Reino Unido.

Comparado ao ano passado, a fortuna do monarca aumentou em cerca de R$ 61 milhões.