Dennis DJ critica tratamento de Matheus com Unna: 'Abusador'

Naaja também se manifestou em suas redes sociais. Ela compartilhou o vídeo e mandou um recado para a amiga: "To chocada com esse absurdo! Amiga você não merece isso!". Depois ela gravou um vídeo mandando um recado para os fãs do casal e dividindo sua desaprovação: 'Já passei muito pano! Cansei! Passou dos limites já! Não aceito ninguém falar comigo dessa forma e não aceito que falem com a minha irmã assim!".

Me desculpem, mas não vou ficar do lado do Matheus, eu estava adorando eles como casal, mas depois dessa, não tem payperview que salve ele. Eu já assisti muita coisas e já passei pano para várias coisas que ele fez, mas depois dessa não tem como defender ele. Inclusive depois de ele ter respondido para Nicole, isso é uma forma de abuso. E eu não admito isso, não vou aceitar, não vou compactuar. Se vocês não gostarem... 'Ah porque as caprichetes não gostam', não estou nem aí. Me massacrem. Não serei a favor disso, porque é um abuso psicológico, isso não se faz.

A cantora e dj depois compartilhou uma série de comentários que recebeu de fãs do casal e da Unna que criticavam seu posicionamento. As mensagens a acusavam de prejudicar a amiga dentro do reality musical e até questionavam sua amizade. "Não tenho medo de vocês!", respondeu Naaja nos stories.

Isso vai além de jogo! Essa papo de querer me calar usando de que a torcida vai contra ela é piada! Que torcida em sã consciência vai ficar a favor disso! Se for para ter uma torcida assim é melhor não ter! Eu duvido que o Brasil vai deixar ela na mão! Que loucura que estamos vivendo?

Dentro da casa

O comportamento do cantor mineiro também incomodou Nicole Louise, que saiu em defesa da amiga. "Mas o que que tem? Ela confundiu, uai. Oxe, gente do céu", falou a humorista observando o casal cozinhar.