Bárbara: 'Saída de Boninho causa insegurança no público'

"Os famosos vieram para oxigenar o programa que era mais do mesmo", reflete Bárbara. "Perder essa repercussão em um momento que tem uma variedade de coisas disponíveis, acho preocupante.

E tem outro fator também: a saída do Boninho. Sua saída já causa uma insegurança para o público. De ficar 'ele era o Big Boss, ele mandava em tudo, ele saiu, e agora como as coisas vão ser?'. Essa mudança junto com a saída dele tem mais a prejudicar.

Para ela, não é que o programa não tenha profissionais e experientes por trás sem Boninho ou que falta competência, mas é pelo que o público tem estabelecido no imaginário sobre o show. "É o pessoal do sofá que tem o apego no Big Boss, e a saída dele com o camarote, acho que prejudica."