A Fazenda: Larissa diz que não insistirá mais em Sacha: 'Perdendo o foco'

Luana disse que a amiga realmente parecia diferente e defendeu que, de uma forma ou outra, eles continuariam juntos. "Ele sempre vai te proteger, tu sempre vai proteger ele".

Larissa também foi conversar com Sacha e disse que não insistiria mais em um romance, frente às negativas do ator. "Pra mim vai ser complicado", confessou. "Não quero ultrapassar os limites, vou respeitar as suas vontades. Eu sei que é uma coisa que você não queria. O beijo foi só de despedida", disse, se referindo ao beijo dado na saída de Sacha antes da eliminação de Vivi.

Na manhã desta sexta (27), os dois seguiram juntos e tirar um cochilo na mesma cama.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Cauê Fantin Antonio Chahestian/RECORD Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

