Gabi Lopes tomou susto ao ver Zaac em 'A Fazenda' e explica motivo

Gabi Lopes celebrará mais um aniversário seu em Curaçao, no Caribe, mantendo a tradição dos últimos anos.

O que aconteceu

Desta vez a influenciadora comemorará a chegada dos 30 anos com mais uma edição do Gabi Weekend com a novidade do lançamento do Summer Summit. A edição será marcada por palestras de diversos temas com o objetivo de profissionalizar ainda mais os criadores de conteúdo. Festas e shows também farão parte das estadias.

Porém, uma das atrações confirmadas no evento, programado para acontecer entre 29 de setembro e 4 de outubro, foi parar em A Fazenda 16 (Record). Gabi contou à Quem que MC Zaac estava confirmado para se apresentar. "Estava no line-up, mas foi para A Fazenda. Estava fechado o show, mas maravilhoso. Ele me falou indo, deixou um áudio. Não sei nem se foi ele que mandou ou alguém mandou do WhatsApp dele. Então, está tudo bem. Ele é meu amigo, torço por ele, está arrasando em A Fazenda", disse Gabi.